"Блэкберн" отправил в отставку главного тренера

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер английского «Блэкберн Роверс» Оуэн Койл покинул данную должность.

Как передает Report, об этом стало известно сегодня.

Пресс-служба «роз» объявила о расторжении контракта с 50-летним специалистом на взаимных условиях. Поводом для увольнения Койла стало поражение в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

В этом сезоне «Блэкберн» выступает в Чемпионшипе. Клуб набрал 29 очков и располагается на 23-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.