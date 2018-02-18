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    "Барселона" повторила свой рекорд в испанской Примере

    Матч против Эйбара стал 31-й подряд игрой без поражений для «Барселоны»

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты «Барселоны» обыграли «Эйбар» в матче 24-го тура Примеры и повторили свой клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии в чемпионате.

    Как передает Report, матч против «Эйбара» (2:0) стал 31-й подряд игрой без поражений для «Барселоны».

    В предыдущий раз «Барселона» не проигрывала такое число матчей подряд в сезоне-2010/11 под руководством Хосепа Гвардиолы.

    «Барселона» в текущем сезоне является лидером чемпионата Испании, в активе каталонцев 62 очка. От них на 10 очков отстает мадридский «Атлетико».

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