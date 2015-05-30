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    Арестованные по делу о коррупции в ФИФА чиновники лишены постов

    Двое чиновников лишены поста вице-президента организации

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Двое из арестованных по делу о коррупции в Международной футбольной ассоциации (ФИФА) чиновников лишены своих постов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет о Джеффри Уэббе и Эухенио Фигередо.

    Оба лишены постов вице-президента ФИФА.

    Отметим, что в среду в преддверии выборов нового главы организации власти США арестовали ряд высокопоставленных чиновников ФИФА, которые были обвинены в коррупции. В общей сложности было задержано до 10 чиновников.

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