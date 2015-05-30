Арестованные по делу о коррупции в ФИФА чиновники лишены постов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Двое из арестованных по делу о коррупции в Международной футбольной ассоциации (ФИФА) чиновников лишены своих постов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, речь идет о Джеффри Уэббе и Эухенио Фигередо.

Оба лишены постов вице-президента ФИФА.

Отметим, что в среду в преддверии выборов нового главы организации власти США арестовали ряд высокопоставленных чиновников ФИФА, которые были обвинены в коррупции. В общей сложности было задержано до 10 чиновников.