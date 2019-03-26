Англия разгромила Черногорию в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 5:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Майкл Кин (30-я минута), Росс Баркли (39, 59), Гарри Кейн (71) и Рахим Стерлинг (81), у проигравших отличился Марко Вешович (10). Свой 50-й матч в составе сборной Англии провел полузащитник Джордан Хендерсон, появившийся на поле во втором тайме и заменивший Деле Алли. Хендерсон стал 59-м игроком в истории английской команды, достигшим данной отметки. Оформивший дубль Баркли в предыдущих своих 26 матчах в составе национальной команды также забил два мяча.

В другом матче группы A сборные Косова и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1. В турнирной таблице группы сборная Англии лидирует, набрав шесть очков, далее идут команды Болгарии (2 очка), Косова, Черногории (по 1) и Чехии (0).

В группе B сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное ко второму тайму время. В другом матче сборные Португалии и Сербии победителя не выявили - 1:1. В турнирной таблице группы лидерство захватила сборная Украины (4), далее идут команды Люксембурга (3), Португалии (2), Сербии (1) и Литвы (0).

В группе H победитель чемпионата мира 2018 года в России сборная Франции на своем поле разгромила команду Исландии со счетом 4:0, сборная Турции также дома с тем же счетом переиграла команду Молдавии, а сборная Албании в гостях оказалась сильнее команды Андорры - 3:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции, набравшая шесть очков, столько же в активе турецких футболистов, далее расположились команды Албании, Исландии (по 3), Андорры и Молдавии (обе - 0).