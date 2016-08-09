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    ​АФФА наказала футболистов "Нефтчи" и АЗАЛ

    Дисциплинарный комитет провел первое в этом сезоне заседание

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Прошло первое в новом сезоне заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

    Как сообщает Report, на заседании приняли меры в связи с дисциплинарными нарушениями, произошедшими в первом туре Премьер-лиги Азербайджана.

    За получение второй желтой карточки на 36-ой минуте матча с командой АЗАЛ, футболист "Нефтчи" Жайро Родригес был отстранен на одну игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.

    Толкнувший тогда же своего соперника и получивший красную карточку игрок АЗАЛ Руслан Насирли был отстранен на две игры, а его клуб оштрафован на 1 600 манатов. 

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