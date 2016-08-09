​АФФА наказала футболистов "Нефтчи" и АЗАЛ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Прошло первое в новом сезоне заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании приняли меры в связи с дисциплинарными нарушениями, произошедшими в первом туре Премьер-лиги Азербайджана.

За получение второй желтой карточки на 36-ой минуте матча с командой АЗАЛ, футболист "Нефтчи" Жайро Родригес был отстранен на одну игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.

Толкнувший тогда же своего соперника и получивший красную карточку игрок АЗАЛ Руслан Насирли был отстранен на две игры, а его клуб оштрафован на 1 600 манатов.