АФФА наказала 4 клуба и 2 футболистов

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании дисциплинарной комиссии АФФА вынесено решение по 3 матчам в Х туре Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, наказаны 4 клуба и 2 футболиста.

Ввиду того, что на 43-й минуте матча с "Сабаилом" игрок "Габалы" Анси Аголли получил вторую желтую карточку и был отстранен от игры, он наказан на одну игру, клуб оштрафован на 200 манатов. Получением пятью футболистами "Сумгайыта" желтых карточек на матче против "Нефтчи" клуб понес урон в размере 800 манатов.

На такую же сумму оштрафована "Зира" из-за получения желтых карточек 7 футболистами на матче с "Габалой". На 43-й минуте данной встречи капитан "Габалы" Джавид Гусейнов был удален с поля ввиду получения красной карточки за агрессивное поведение. В результате дисциплинарная комиссия наказала Гусейнова на 3 игры, а клуб оштрафован на 2400 манатов.