Венесуэлу вновь ожидает дефолт

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ С момента обвала цен на нефть в 2014 году участники рынка облигаций пророчили Венесуэле дефолт в определенный момент в будущем. Возможно, сейчас страна находится на пороге дефолта.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, 27 октября государственному нефтяному гиганту страны PDVSA предстоит погасить задолженность в размере 985 млн долларов, а 2 ноября – еще 1,2 млрд долларов. Это огромная сумма для страны, чьи валютные резервы недавно упали ниже 10 млрд долларов впервые за 15 лет.

Венесуэла в общей сложности задолжала иностранным кредиторам 140 млрд долларов, а золотовалютных резервов страны достаточно, чтобы разделаться с частью срочных выплат. Как показывают кредитно-дефолтные свопы, существует 75%-ная вероятность дефолта PDVSA в ближайшие 12 месяцев и 99%-ная вероятность – в ближайшие 5 лет.

Отметим, что официальный курс доллара в Венесуэле составляет 10 боливаров, но на черном рынке американская валюта продается дороже 40 тыс. боливаров.