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    Валютные резервы Азербайджана за год увеличились на 3%

    На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 187,5 млн долларов

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 187,5 млн долларов.

    Как сообщает Report, из них 36,02 млрд долларов или 87,45% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 167,5 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    В 3-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 432,5 млн долларов или 3,6%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 1 229,1 млн долларов или 3,53%, ЦБА - на 203,4 млн долларов или 4,1%.

    За последний год валютные резервы страны увеличились на 1 232,7 млн долларов или 3,09%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 197,9 млн долларов или 0,55%, ЦБА вырос на 1 034,8 млн долларов или 25,04%.


    		 Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США) Валютные резервы ЦБА (млн долларов США) Совокупные валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
    01.10.2017 36 020,0 5 167,5 41 187,5
    01.07.2017 34 790,9 4 964,1 39 755,0
    01.04.2017 33 207,2 4 432,7 37 639,9
    01.01.2017 33 147,0 3 974,4 37 121,4
    01.10.2016 35 822,1 4 132,7 39 954,8
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