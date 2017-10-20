Валютные резервы Азербайджана за год увеличились на 3%

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 187,5 млн долларов.

Как сообщает Report, из них 36,02 млрд долларов или 87,45% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 167,5 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В 3-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 432,5 млн долларов или 3,6%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 1 229,1 млн долларов или 3,53%, ЦБА - на 203,4 млн долларов или 4,1%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 1 232,7 млн долларов или 3,09%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 197,9 млн долларов или 0,55%, ЦБА вырос на 1 034,8 млн долларов или 25,04%.