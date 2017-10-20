Валютные резервы Азербайджана за год увеличились на 3%

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На 1 октября этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 187,5 млн долларов.
Как сообщает Report, из них 36,02 млрд долларов или 87,45% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 167,5 млн долларов или 12,55% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).
В 3-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 1 432,5 млн долларов или 3,6%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 1 229,1 млн долларов или 3,53%, ЦБА - на 203,4 млн долларов или 4,1%.
За последний год валютные резервы страны увеличились на 1 232,7 млн долларов или 3,09%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 197,9 млн долларов или 0,55%, ЦБА вырос на 1 034,8 млн долларов или 25,04%.
|Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США)
|Валютные резервы ЦБА (млн долларов США)
|Совокупные валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
|01.10.2017
|36 020,0
|5 167,5
|41 187,5
|01.07.2017
|34 790,9
|4 964,1
|39 755,0
|01.04.2017
|33 207,2
|4 432,7
|37 639,9
|01.01.2017
|33 147,0
|3 974,4
|37 121,4
|01.10.2016
|35 822,1
|4 132,7
|39 954,8
Namiq HüseynovАвтор новости
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