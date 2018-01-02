Резервный фонд России прекратил существование

Баку. 2 января. REPORT.AZ / С 1 января в России резервный фонд перестал существовать из-за присоединения его к Фонду национального благосостояния (ФНБ).
Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.
Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году на базе стабилизационного фонда. При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.
Cavid ƏzimovАвтор новости
Поделиться в Facebook