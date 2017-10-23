Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе основное внимание финансовых рынков привлекут экономические новости из еврозоны, США, Великобритании, Японии и Канады. Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) Решение по процентной ставке Европейского центробанка (ЕЦБ) будет оглашено в 15:45 по бакинскому времени 26 октября. Аналитики не ожидают значительных изменений монетарной политики. Основное внимание будет сосредоточено на пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, которая состоится через 45 минут после оглашения решения ЕЦБ. Инвесторы рассчитывают получить подсказки о том, когда и как ЕЦБ начнет сворачивать свою масштабную программу количественного смягчения. Источники, которым известны дискуссии чиновников ЕЦБ до начала заседания, говорят о большей вероятности продления программы финансового стимулирования на девять месяцев. При этом объемы ежемесячного выкупа облигаций составят 25-40 млрд евро.

2) 27 октября в США будет опубликовано предварительное значение экономического роста за третий квартал. По прогнозам отчет покажет, что экономический рост США замедлится до 2,6% в годовом исчислении при снижении объемов розничных продаж, промышленного производства, строительства и продаж домов из-за "Харви" и "Ирма". Кроме отчета по ВВП на этой неделе будут опубликованы отчет по объему заказов на товары длительного пользования в США и отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Инвесторы также продолжат следить за последними новостями из Нью-Йорка относительно налоговой реформы, предложенной администрацией Трампа.

3) 25 октября будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) с предварительными данными об экономическом росте в стране за третий квартал. Прогнозируется, что экономический рост Великобритании за третий квартал составит 0,3% после аналогичного повышения во втором квартале этого года. В годовом исчислении темп роста британской экономики в третьем квартале ожидается на уровне 1,4%, что немного ниже показателя 1,5% за второй квартал 2017 года.

4) 27 октября в 03:30 по бакинскому времени Статистическое бюро Японии выпустит отчет с данными об инфляции в стране за октябрь. Аналитики рынка ожидают, что общая инфляция останется позитивной, показав рост на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это станет 9 месяцем роста инфляции подряд. Однако данные значения роста останется далеко от целевого значения банка Японии, заставляя центральный банк Японии сохранять значительное финансовое стимулирование. Центробанк Японии перенес сроки достижения целевого уровня инфляции 2%, повышая вероятность, что он не последует примеру других ведущих центробанков мира по ужесточению монетарной политики.

5) Решение Банка Канады по процентной ставке будет оглашено в 18:00 по бакинскому времени 25 октября. Большинство экспертов предполагают, что центробанк Канады оставит процентную ставку на значении 1,0%.