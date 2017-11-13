Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ На неделе 13-17 ноября основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Великобритании, еврозоны и Канады. Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) 15 ноября в 17:30 по бакинскому времени министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в октябре. Аналитики рынка ожидают роста потребительских цен на 0,1%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, увеличится на 0,2%. Повышение инфляции станет стимулом для повышения процентной ставки ФРС.

В это же время министерство торговли США опубликует отчет по объему розничных продаж в США за октябрь. Согласно консенсус-прогнозу, за прошлый месяц объем розничных продаж вырастет на 0,1%. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,2%. Увеличение розничных продаж указывает на экономический рост, а снижение - на экономический спад. Потребительские расходы составляют 70% экономического роста США.

2) Национальная статистическая служба Великобритании в 13:30 по бакинскому времени опубликует данные по инфляции в октябре. Аналитики ожидают, что темп роста потребительских цен достигнет максимума за пять лет 3,1%, после значения 3,0% в прошлом месяце. Кроме того, в Великобритании трейдеры сконцентрируют также свое внимание на отчетах по безработице и по объему розничных продаж, чтобы получить новые сигналы о влиянии Brexit на экономику.

3) 16 ноября в 14:00 по бакинскому времени будут опубликованы данные по октябрьской инфляции в еврозоне. Отчет должен подтвердить, что потребительские цены вырастут на 1,4%, оставшись ниже целевого значения ЕЦБ. Возможно, более важными в отчете будут данные по базовой инфляции, которые не включают в себя цены на энергоносители и продукты питания. Согласно прогнозам, базовая инфляция замедлится до минимума за пять месяцев 0,9%, поддерживая курс ЕЦБ на очень постепенное ужесточение монетарной политики.

4) 17 ноября в 17:30 по бакинскому времени в Канаде будет опубликован отчет по индексу потребительских цен за октябрь. Ожидается, что в октябре инфляция в Канаде выросла на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается ускорение инфляции до 1,4%.

5) 14 ноября в панельной дискуссии на конференции во Франкфурте примут участие глава Европейского центробанка Марио Драги, глава ЕЦБ Джанет Йеллен, руководитель Банка Англии Марк Карни, а также глава Банка Японии Харухико Курода. Темой панельной дискуссии, которая начнется в 14:00 по бакинскому времени, будет "Центральный элемент монетарной политики: проблемы и возможности взаимодействия центробанков".