Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На неделе 20-24 ноября основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Великобритании и еврозоны. Напомним, что в США ожидается сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня благодарения.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 23:00 по бакинскому времени 22 ноября Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам. Кроме протокола заседания ФРС рынки также заинтересует выступление главы центробанка США Джанет Йеллен, которая выступит в Нью-Йорке 21 ноября.

2) 23 ноября министерство торговли США опубликует отчет по объему заказов на товары длительного пользования в октябре. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем заказов на товары длительного пользования в США за октябрь вырастет на 0,3% после повышения на 2,0% в сентябре. Предполагается, что объем базовых заказов на товары длительного пользования в США повысится на 0,5% после роста на 0,7% в сентябре. На политическом фронте внимание инвесторов привлечет развитие ситуации относительно судьбы налоговой реформы, предложенной администрацией Трампа.

3) В 13:30 по бакинскому времени 22 ноября будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) с уточненными данными об экономическом росте в этой стране за третий квартал. Ожидается, что подтвердится экономический рост Великобритании за третий квартал на 0,4%. Участники рынка также будут следить за любыми новостями о ходе переговоров относительно предстоящего выхода Великобритании из ЕС.

4) В еврозоне будут опубликованы предварительные данные за ноябрь об активности в производственном секторе и секторе услуг в 13:00 по бакинскому времени 23 ноября. Ожидается незначительное снижение этих показателей.

5) 20 ноября президент ЕЦБ Марио Драги отчитается по экономическому состоянию еврозоны и монетарной политике ЕЦБ перед экономически-валютным комитетом Европарламента в Брюсселе.