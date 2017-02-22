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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2017)

    1 Доллар США - 1,7447 маната

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,55% и составил 1,7447 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,21% - до 1,8399 маната. Курс рубля повысился на 1,33% - до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7447
    1 Евро 1.8399
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.3418
    1 Аргентинское песо 0.1119
    1 Белорусский рубль 0.9310
    1 Бразильский реал 0.5636
    1 Дирхам ОАЭ 0.4750
    1 Южноафриканский рэнд 0.1328
    100 Вон Республики Корея 0.1529
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2713
    1 Китайский юань 0.2536
    1 Датская крона 0.2475
    1 Грузинский лари 0.6654
    1 Гонконгский доллар 0.2248
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1809
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1945
    1 Швейцарский франк 1.7292
    1 Израильский шекель 0.4715
    1 Канадский доллар 1.3299
    1 Кувейтский динар 5.7105
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3915
    1 Мексиканское песо 0.0848
    1 Молдавский лей 0.0871
    1 Египетский фунт 0.1106
    1 Норвежская крона 0.2090
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.4283
    1 Сингапурский доллар 1.2295
    1 Саудовский риал 0.4652
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3551
    1 Турецкая лира 0.4816
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.2184
    1 Новый туркменский манат 0.4992
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5383
    1 Новозеландский доллар 1.2501
    Золото (1 унция) 2151,5640
    Серебро (1 унция) 31,3174
    Платина (1 унция) 1723,7636
    Палладий (1 унция) 1338,1849
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