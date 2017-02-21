Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2017)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7352 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% - до 1,8361 маната. Курс рубля повысился на 1,01% - до 0,0300 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7352
|1 Евро
|1.8361
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3305
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.9254
|1 Бразильский реал
|0.5621
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4724
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1326
|100 Вон Республики Корея
|0.1514
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2706
|1 Китайский юань
|0.2520
|1 Датская крона
|0.2470
|1 Грузинский лари
|0.6580
|1 Гонконгский доллар
|0.2236
|1 Индийская рупия
|0.0259
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1594
|100 Индонезийских рупий
|0.0130
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1936
|1 Швейцарский франк
|1.7253
|1 Израильский шекель
|0.4672
|1 Канадский доллар
|1.3203
|1 Кувейтский динар
|5.6845
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1149
|1 Малазийский ринггит
|0.3891
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0872
|1 Египетский фунт
|0.1098
|1 Норвежская крона
|0.2075
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4252
|1 Сингапурский доллар
|1.2210
|1 Саудовский риал
|0.4627
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3510
|1 Турецкая лира
|0.4777
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.2158
|1 Новый туркменский манат
|0.4965
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5270
|1 Новозеландский доллар
|1.2415
|Золото (1 унция)
|2146,9630
|Серебро (1 унция)
|31,1295
|Платина (1 унция)
|1738,6704
|Палладий (1 унция)
|1348,2504
Tural İbadlıАвтор новости
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