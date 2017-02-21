 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.02.2017)

    1 доллар США - 1,7352 маната

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7352 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,35% - до 1,8361 маната. Курс рубля повысился на 1,01% - до 0,0300 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7352
    1 Евро 1.8361
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3305
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.9254
    1 Бразильский реал 0.5621
    1 Дирхам ОАЭ 0.4724
    1 Южноафриканский рэнд 0.1326
    100 Вон Республики Корея 0.1514
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2706
    1 Китайский юань 0.2520
    1 Датская крона 0.2470
    1 Грузинский лари 0.6580
    1 Гонконгский доллар 0.2236
    1 Индийская рупия 0.0259
    1 Английский фунт стерлингов 2.1594
    100 Индонезийских рупий 0.0130
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1936
    1 Швейцарский франк 1.7253
    1 Израильский шекель 0.4672
    1 Канадский доллар 1.3203
    1 Кувейтский динар 5.6845
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1149
    1 Малазийский ринггит 0.3891
    1 Мексиканское песо 0.0850
    1 Молдавский лей 0.0872
    1 Египетский фунт 0.1098
    1 Норвежская крона 0.2075
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4252
    1 Сингапурский доллар 1.2210
    1 Саудовский риал 0.4627
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3510
    1 Турецкая лира 0.4777
    1 Тайваньский доллар 0.0563
    1 Таджикский сомони 0.2158
    1 Новый туркменский манат 0.4965
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5270
    1 Новозеландский доллар 1.2415
    Золото (1 унция) 2146,9630
    Серебро (1 унция) 31,1295
    Платина (1 унция) 1738,6704
    Палладий (1 унция) 1348,2504
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi