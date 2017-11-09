Клиентская база банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении вырос на 55 096 человек или 0,96% и на 1 октября составил 5 775 387 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Из них 5 691 989 человек (98,56%) являются физическими, 83 398 (1,44%) - юридическими лицами.

По сравнению с началом года число банковских клиентов возросло на 422 931 или 7,90%, в том числе, физических лиц на 409 526 человек или 7,75%, юридических лиц - на 13 405 человек или 19,15%.