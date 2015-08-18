​Евро на мировом рынке продолжает дешеветь

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ 17 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,39% и составил 17 545,18 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,52% - до 2 102,44 пунктов, Nasdaq - на 0,86% - до 5 091,70 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,27% - до 6 550,74 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,57% - до 4 984,83 пунктов, германский DAX снизился на 0,41% - до 10 940,33 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,26% и составила 1 117,60 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1073 (-0,32%).