Эльман Рустамов: ЦБА занимает консервативную позицию по отношению к криптовалютам

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внимательно следит за проблемами криптовалюты, использования технологии блокчейн и международным опытом регулирования в этой области. ЦБА занимает консервативную позицию по отношению к криптовалютам. Это не параллельная финансовая монетарная система, а высокорисковый инвестиционный актив.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пленарном заседании парламента.

Банкир отметил, что блокчейн - это передовая технология, которая в ближайшие пять лет может изменить финансовую систему: "ЦБА поможет внедрить технологию блокчейн в финансовом и банковском секторах. Мы уже начали переговоры с ведущими консалтинговыми компаниями. Прежде всего, нам необходимо создать правовую основу для блокчейн, а затем перейти к ее технологической реализации".