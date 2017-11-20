Доллар в Турции может резко подорожать на этой неделе

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На этой неделе в Турции не исключен резкий рост курса доллара.

Аналитическая группа Report полагает, что причиной этого может быть судебный процесс над предпринимателем Рзой Заррабом, который ожидается 27 ноября в США. В то же время в качестве основной причины возможного скачка доллара указывается нежелание Центробанка Турции (TCMB) повысить учетную ставку на фоне приближения показателя инфляции к 12%.

Кроме того, растущий дефицит внешнеторгового оборота Турции по-прежнему оказывает негативное влияние на платежный баланс. В октябре дефицит внешней торговли Турции увеличился на 74,6% по сравнению с прошлым годом и составил 7,36 млрд долларов, в сентябре – на 85%, до 8,135 млрд долларов.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что с учетом этих факторов доллар в Турции войдет в долгосрочный восходящий тренд роста, а в краткосрочной перспективе вырастет до 4,20 - 4,30 USD/TRY.