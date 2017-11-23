ЦБА объяснил причины проблем в Bank Standard

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал обвинения председателя Кредиторского комитета ликвидируемого Bank Standard Акрама Гасанова о непроведении аудита в банке в 2013-2016 годах.

Как сообщил Report зампредседателя ЦБА Алим Гулиев, это связано с приостановкой проверок на субъектах предпринимательства: "Проверки были прекращены распоряжением президента с 2014 года. Поэтому аудит не проводился".

Что касается выдачи Bank Standard 41% кредитов под 0% годовых, Гулиев отказался комментировать этот вопрос.