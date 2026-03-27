Биткоин подешевел на 3% на фоне геополитической неопределенности
Финансы
- 27 марта, 2026
- 09:08
Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 3%, поскольку инвесторов настораживает высокая неопределенность исхода переговоров между США и Ираном.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подешевел на 3,15% за сутки - до $68 614,13.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 3,18% - в среднем до $68,571,35. Динамика также приводится за сутки.
