​Спирос Капралос поздравил Россию и Азербайджан за высокие результаты на Евроиграх "Баку-2015"

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Думаю, что российских спортсменов можно поздравить с показанными на Евроиграх высокими результатами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос.

По словам греческого функционера, данный результат показывает развитие российского спорта и подготовку многих молодых спортсменов.

По мнению С.Капралоса, с точки зрения медалей Азербайджан показал прекрасные результаты и достоин поздравлений за то, что занял второе место в неофициальном командном зачете. Он также добавил, что страна, где проводятся игры, всегда обладает превосходством с точки зрения поддержки болельщиков.

Отметим, что на I Европейских играх Россия пока завоевала 78 золотых, 40 серебряных и 44 бронзовые медали. Азербайджан на втором месте с 21 золотой, 15 серебряными и 20 бронзовыми медалями.