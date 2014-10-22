Министр молодежи и спорта провел презентацию Еврпейских игр на Генеральной Ассамблее ООН

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азербайджана, гендиректор Операционного комитета Европейских игр Баку-2015 Азад Рагимов провел презентацию на тему "Развитие и мир во имя спорта" на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке (США). Как сообщает Report, в презентации А.Рагимова говорилось о I Европейских играх, которые пройдут в Баку в июне 2015 года.

По его словам, в течение 17 дней свыше 6000 спортсменов будут соревноваться в 20-ти видах спорта, соблюдая принципы мира, справедливости, дружбы и братства.

"Несмотря на то, что Азербайджан готовился к Европейским играм меньше двух лет, мы готовы провести Игры на высоком уровне".

Министр в своей речи отметил большой вклад первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, руководителя Оргкомитета Европейских игр в подготовке к предстоящему мероприятию.

Он также подчеркнул значимость спортивных объектов, построенных в рамках подготовки к проведению Игр, и выразил надежду, что они доставит всем приятные впечатления.

"Средний возраст жителей страны – 30,1 год, 40% из них – это люди в возрасте 24-х лет. Такие статистические показатели возлагают на нас ответственность в обеспечении нашего народа отличной спортивной инфраструктурой. Только за последние 10 лет в стране было построено более 50 спортивных объектов, отвечающих требованиям мировых стандартов. Причем население может бесплатно пользоваться спортивными объектами", - добавил Рагимов.

В рамках визита А.Рагимов встретился также с президентом 69-ой Генеральной Ассамблеи ООН Сэмом Кутесой.