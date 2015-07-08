Милих Евдаев: На протяжении Европейских игр мир увидел какой толерантной и приветливой страной является Азербайджан

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры являются источником гордости для меня как еврея и как азербайджанца. В течение двух недель мир увидел какой толерантной и приветливой страной мы являемся".

Как сообщает Report об этом заявил глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев в своей статье, опубликованной в американском издании Jewish Journal.

Глава община напомнил, что Израиль послал на Европейские Игры самую большую спортивную делегацию в своей истории, что, по его словам, является отражением истинных ценностей и особых отношений между Азербайджаном и Израилем.

"Я надеюсь, что Европейские игры запомнятся как значимый символ приверженности Азербайджана миру, дружбе, толерантности", - заявил М.Евдаев.