ВОЗ снизила данные о числе умерших от Эболы до 4 тыс. 818 человек

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь снизила свои данные о числе жертв вируса Эбола. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, согласно сведениям организации по состоянию на 2 ноября, от лихорадки погибло 4 тыс. 818 человек. Число случаев заражения смертельным вирусом составило 13 тыс. 042.

31 октября ВОЗ уже уточняла свою статистку. Согласно тем данным, число погибших было уменьшено до 4 тыс. 951 человека, а количество зараженных – до 13 тыс. 567 человек. В организации пояснили, что часть людей, которые, как считалось, погибли от вируса, умерли от других болезней.

В Гвинеи от Эболы погибли 1 тыс. 41 человек, общее число зараженных – 1 тыс. 731. При этом заразилось 88 медицинских работников, умерло 46 человек. В Либерии умерло 2 тыс. 697 человек (зараженных – 6 тыс. 525). Среди медиков скончались от Эболы 157 человек (заболевших – 315). В еще одной западноафриканской стране Сьерра-Леоне общее число случаев заражения достигло 4 тыс. 759, умерло 1 тыс. 70 человек. Погибло 102 медицинских работника (зараженных - 128).

По оценкам ВОЗ, в Гвинее ситуация с Эболой является "стабильной, но интенсивной". В Либерии эпидемия, по-видимому, идет на спад. В Сьерра-Леоне ситуация "остается очень относительной".

Вспышка лихорадки Эбола произошла в марте 2014 года в Гвинее. Вскоре эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.