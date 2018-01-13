Вмерзшие в лед аллигаторы начали оттаивать в США - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Аллигаторы, вмерзшие в лед в пруду в американском штате Северная Каролина, начали оттаивать, некоторые уже выходят на поверхность.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам руководителя заповедника Джорджа Ховарда, рептилии могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ.

Как только погода приходит к норме, животные также возвращаются к своему привычному образу жизни.

По словам экспертов, аллигаторы инстинктивно знают, когда пруд должен замерзнуть, они высовывают из-под воды ноздри и замирают, позволяя льду сковать их пасти. В таком состоянии рептилии и ждут оттепели.