В Японии выпустили смартфон, который можно помыть мылом - ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Японская компания Kyocera разработала смартфон Digno Rafre, который можно мыть с мылом, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

При этом сенсорный дисплей телефона работает даже в намоченном состоянии. Корпус гаджета устойчив к царапинам. Кроме того, при его продаже, которая стартует после 10 декабря 2015 года, покупателям предлагают подставку в виде резиновой уточки.

Устройство работает на Android 5.1. В смартфоне есть 13-мегапиксельной камера, экран с диагональю 5 дюймов и максимальным разрешением 1280 на 720 пикселей. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 миллиампер-часов.