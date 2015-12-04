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    В Японии выпустили смартфон, который можно помыть мылом - ВИДЕО

    При этом сенсорный дисплей телефона работает даже в намоченном состоянии

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Японская компания Kyocera разработала смартфон Digno Rafre, который можно мыть с мылом, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

    При этом сенсорный дисплей телефона работает даже в намоченном состоянии. Корпус гаджета устойчив к царапинам. Кроме того, при его продаже, которая стартует после 10 декабря 2015 года, покупателям предлагают подставку в виде резиновой уточки.

    Устройство работает на Android 5.1. В смартфоне есть 13-мегапиксельной камера, экран с диагональю 5 дюймов и максимальным разрешением 1280 на 720 пикселей. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 миллиампер-часов.

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