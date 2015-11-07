​В состоянии лунатизма американка прошла 9 миль

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Жительница Соединенных Штатов Америки Тейлор Гаммель, находясь в состоянии лунатизма, прошла расстояние в 9 миль от своего дома.

Как передает Report, так, во вторник, 3-го ноября, в 6 часов утра родители 19-летней девушки обратились к шерифу городка Джефферсон (штат Техас) с заявлением о пропаже их дочери.

Родственники предположили, что девушка пропала еще вечером в понедельник, так как они не видели, возвратилась ли она домой с вечерней прогулки.

Но, как оказалось, девушка, одетая в пижаму и без обуви, в состоянии лунатизма была найдена через несколько часов на автомобильной трассе в 9-ти милях от своего дома. Когда она пришла в чувства, то не смогла объяснить, как она оказалась так далеко от дома.

Согласно предположениям, ночью, находясь без сознания, Тейлор Гаммель вышла из дома и опомнилась, только когда ее остановили проезжавшие мимо люди.