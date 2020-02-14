В России военный сделал предложение девушке с помощью сердца из танков - ВИДЕО

На подмосковном полигоне Алабино лейтенант Таманской дивизии сделал предложение своей девушке с помощью 16 танков Т-72Б3. Как сообщает Report, видео опубликовал телеканал "Звезда".

Две танковые роты выстроились на поле в форме сердца. Военный провёл свою возлюбленную в центр фигуры, встал на одно колено и попросил выйти за него. Она ответила ему согласием.

Отмечается, что боевые машины выполнили очень сложную фигуру вождения, её не умеют строить даже экипажи, которые исполняют танковый балет. Паре предложили пожениться летом, когда будет проходить "Танковый биатлон".