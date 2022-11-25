В ОАЭ научились делать воду из воздуха

В Объединенных Арабских Эмиратах осадки выпадают всего несколько дней в году, но здешние ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя

В Объединенных Арабских Эмиратах осадки выпадают всего несколько дней в году, но местные ученые активно используют технику засева облаков, чтобы увеличить частоту и объем дождя.

Как передает Report, об этом пишет Euronews.

Самолеты доставляют в облака реагенты, например гигроскопичные наночастицы солей. Они притягивают капельки воды внутри облака, которые, соединяясь, образуют крупные, которые падают на землю под тяжестью веса. Синоптик Ахмад аль Камали говорит о важности тщательной организации засева. "Очень важно правильно рассчитать время, пилоты должны быть в месте расположения облака до того, как оно достигнет стадии зрелости", - поясняет он. - Пилотам нужно добраться до облаков вертикального развития, тогда засев пройдет успешно".

Суфиан Фарра, метеоролог и эксперт по засеву облаков, приводит следующие цифры. "Операции по усилению осадков, и вмешательство в облака через засев реагентами позволяют увеличить количество дождей на 10 - 15%. При благоприятных условиях показатель может достичь и 25%. Неверно думать, что речь идет о маленьких цифрах. Учтем, что каждый кубический километр вмещает около 500 тонн воды. За час работы с засевом облаков в ОАЭ мы можем вывести из облаков до 100 тысяч кубометров воды".