В Китае впервые обнаружены полные воинские доспехи периода династии Тан

Полные воинские доспехи периода династии Тан (618-907) впервые найдены в Китае. Находка включена в cписок десяти важнейших археологических открытий КНР за 2021 год.

Полные воинские доспехи периода династии Тан (618-907) впервые найдены в Китае. Находка включена в cписок десяти важнейших археологических открытий КНР за 2021 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пекинская газета "Чжунго жибао".

Защита воина, жившего более тысячи лет назад, была обнаружена при раскопках погребального комплекса Туюйхунь, которые ведутся с 2019 года. Захоронение находится в местности Увэй провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. По мнению исследователей, там был погребен танский генерал по имени Мужун Чжи. Доспехи находились рядом с гробом погребенного, ему они, по всей видимости, и принадлежали.

В гробнице были обнаружены также около 800 других предметов, включая обрывки тканей, лаковую посуду, а также сосуд с байцзю - крепким алкоголем. Эта находка также считается наиболее ранней в Китае.