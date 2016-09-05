США запретили производство и продажу антибактериального мыла

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) запретило производство и продажу антибактериального мыла.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причину этого объяснили тем, что содержащиеся в них компоненты небезопасны при регулярном длительном применении.

Кроме того отмечается, что фирмы-производители не могут объяснить, чем их продукция эффективней других в уничтожении бактерий и микробов.

По словам директора управления Джанет Водкок, при расследовании было доказано, что антибактериальное мыло более вредное: "Поэтому антибактериальное мыло ничем не отличается от обычного мыла, и мы говорим об этом уже 5 лет".