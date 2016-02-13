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    Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до 108 человек

    Тела 106 человек были обнаружены под завалами рухнувшего 17-этажного жилого дома в городе Тайнань

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв мощного землетрясения, которое произошло на прошлой неделе на Тайване, увеличилось до 108 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Sina.

    Ранее сообщалось о 98 погибших. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части острова Тайвань 5 февраля. Толчки были зафиксированы в 25 км к югу от города Юйцзин. Наиболее сильно пострадал город Тайнань.

    Из общего числа погибших тела 106 человек были обнаружены под завалами рухнувшего 17-этажного жилого дома в городе Тайнань. По последним данным, по завалами дома находятся еще 9 человек.

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