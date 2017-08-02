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    Польская компания создала электрический велосипед

    Заряда аккумуляторов хватит на путешествие длиной в 120 км

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Польская компания Avionics представила свою новую разработку - электрический ретро-велосипед под названием V1.

    Как передает Report, об этом сoобщает УНН. 

    По данным, байк отличает оригинальный дизайн с 30-х годов и вполне современная "начинка".

    Велосипед оснащен 5 кВт мотором, способным разогнать V1 до максимальной скорости в 56 км/ч. Время перезарядки батареи, как обещает производитель, не превысит трех часов. 

    Предполагается, что заряда аккумуляторов хватит на путешествие длиной в 120 км.

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