Польская компания создала электрический велосипед

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Польская компания Avionics представила свою новую разработку - электрический ретро-велосипед под названием V1.

Как передает Report, об этом сoобщает УНН.

По данным, байк отличает оригинальный дизайн с 30-х годов и вполне современная "начинка".

Велосипед оснащен 5 кВт мотором, способным разогнать V1 до максимальной скорости в 56 км/ч. Время перезарядки батареи, как обещает производитель, не превысит трех часов.

Предполагается, что заряда аккумуляторов хватит на путешествие длиной в 120 км.