Польская компания создала электрический велосипед

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Польская компания Avionics представила свою новую разработку - электрический ретро-велосипед под названием V1.
Как передает Report, об этом сoобщает УНН.
По данным, байк отличает оригинальный дизайн с 30-х годов и вполне современная "начинка".
Велосипед оснащен 5 кВт мотором, способным разогнать V1 до максимальной скорости в 56 км/ч. Время перезарядки батареи, как обещает производитель, не превысит трех часов.
Предполагается, что заряда аккумуляторов хватит на путешествие длиной в 120 км.
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