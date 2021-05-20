Названа дата открытия Эйфелевой башни для посетителей

Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса

Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе обслуживающей компании SETE.

"Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля", - указали в компании.

В связи с продолжающейся эпидемией число посетителей летом будет ограничено. В день Эйфелеву башню смогут посещать не больше 10 тыс. человек, в то время как до пандемии это число составляло около 25 тыс.

Эйфелева башня, как и другие достопримечательности Франции, закрылась для посетителей в конце октября прошлого года в связи с введением в стране режима самоизоляции на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. До этого достопримечательность была закрыта в средине марта на два месяца из-за коронавируса.