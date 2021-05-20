О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа дата открытия Эйфелевой башни для посетителей

Названа дата открытия Эйфелевой башни для посетителей Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса
Это интересно
20 мая 2021 г. 21:43
Названа дата открытия Эйфелевой башни для посетителей

Эйфелева башня примет 16 июля первых посетителей после почти девятимесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе обслуживающей компании SETE.

"Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля", - указали в компании.

В связи с продолжающейся эпидемией число посетителей летом будет ограничено. В день Эйфелеву башню смогут посещать не больше 10 тыс. человек, в то время как до пандемии это число составляло около 25 тыс.

Эйфелева башня, как и другие достопримечательности Франции, закрылась для посетителей в конце октября прошлого года в связи с введением в стране режима самоизоляции на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. До этого достопримечательность была закрыта в средине марта на два месяца из-за коронавируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса
Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса
20 мая 2021 г. 20:56
Японцы по ошибке получили от США по 1 400 долларов
Японцы по ошибке получили от США по 1 400 долларов
20 мая 2021 г. 20:43
От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг
От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг
20 мая 2021 г. 19:45
Шляпу Индианы Джонса выставили на торги в Голливуде за 250 тыс. долларов
Шляпу Индианы Джонса выставили на торги в Голливуде за 250 тыс. долларов
19 мая 2021 г. 18:54
В Германии предотвратили попытку ограбления банка при ремонте плитки
В Германии предотвратили попытку ограбления банка при ремонте плитки
19 мая 2021 г. 11:14
Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации
Жительница Индии проснулась за мгновение до кремации
18 мая 2021 г. 06:24
В Букингемском дворце принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов
В Букингемском дворце принцу Гарри и Меган посоветовали отказаться от титулов
17 мая 2021 г. 20:14
Парижский Disneyland возобновит работу 17 июня
Парижский Disneyland возобновит работу 17 июня
17 мая 2021 г. 15:43
Объявлена победительница конкурса Мисс Вселенная
ВидеоОбъявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
17 мая 2021 г. 08:19
Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса
Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса
15 мая 2021 г. 05:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi