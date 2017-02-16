На Западе Грузии живет одна из самых старых женщин на Земле - ВИДЕО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На Западе Грузии, в Мартвили, живет одна из самых старых женщин на Земле.

Как передает Report, об этом сoобшил Новости-Грузия.

По данным, 13 февраля 2017 года Ксения Берулава отметила свой 117-ый день рождения. Она родилась в 1900 году.

В настоящее время долгожительница живет вместе с дочерью. До замужества Ксения носила фамилию Брегвадзе, затем взяла фамилию супруга. Ее муж — Дмитрий Берулава, погиб в 1943 году на фронте, в боях под Керчью. Дочери Ксении — Авелине Галдава, недавно исполнилось 79 лет.

С днем рождения долгожительницу поздравили родственники и представители регионального управления государственной службы Грузии по делам ветеранов.