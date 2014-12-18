Мишель Обама рассказала о случаях проявления расизма в отношении ее мужа

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Мишель Обама, жена американского президента Барака Обамы, в совместном с Бараком интервью журналу People рассказала о проявлениях расизма в отношении ее мужа. По ее словам, Барака Обаму однажды перепутали с официантом.

”Он был одет в смокинг на официальном ужине, и кто-то попросил его принести кофе”, — вспомнила первая леди США. Она не уточнила, когда это произошло.

Сам президент заявил, что в жизни каждого темнокожего американца его возраста был момент, когда он выходил из ресторана, и ему давали ключи, чтобы он припарковал машину. Обама рассказал, что с ним такое тоже произошло, не став описывать детали, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Президент отметил, что в последнее время отношение к чернокожим в США улучшилось, но этого недостаточно. ”Одно дело, когда меня принимают за официанта на торжественном вечере. Другое дело, если моего сына перепутают с грабителем и наденут на него наручники, или еще что похуже произойдет, если он гуляет по улице и одет как обычный тинейджер”, — поделился своими опасениями Обама.

Барак Обама — первый афроамериканец, ставший президентом США. Доля афроамериканцев от всего населения в США составляет 13%.