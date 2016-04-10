​Дубай планирует построить здание выше Бурдж-Халифы

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Крупнейший город ОАЭ Дубай намерен побить свой собственный рекорд и построить башню выше самого высокого небоскреба в мире Бурдж-Халифы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию Emaar.

Строительство смотровой башни обойдется примерно в 1 миллиард долларов, заявил председатель правления Emaar Мохамед Алаббар.

Высота здания станет известна только по завершению строительных работ. Представитель компании заявил, что башня "станет подарком городу перед 2020 годом".

Алаббар описал башню как "элегантный элемент". В ней будет располагаться смотровая площадка, рестораны и бутик-отель. Дизайнер проекта — испанский архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава Вальс.

Бурдж-Халифа – расположенный в Дубае небоскреб высотой 828 метров, на данный момент самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит.