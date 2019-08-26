​Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях "Пражской весны"

Звезда французского кинематографа Жерар Депардье сыграет роль лидера СССР Леонида Брежнева в фильме о событиях в Праге в 1968 году.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал продюсер фильма о лидере "Пражской весны" Александре Дубчеке.

"С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съёмок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актёр, но с ним переговоры ещё продолжаются", - заявил продюсер.

Фильм о событиях в Чехословакии будет снимать хорватский режиссер Лордан Зафранович, который во время событий 1968 года учился в Праге в институте кинематографии. Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью.

Снимать фильм будет киностудия из Словакии Leca Production, бюджет картины составит более 10 млн евро.

Лента будет готова к концу 2021 года, когда исполняется 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера должна состояться в начале 2022 года.