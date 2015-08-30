Черный медвежонок из России вызвал переполох в китайском городе

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Переплывший реку Уссури, по которой проходит российско-китайская государственная граница, черный медвежонок оказался в районе небольшого города в уезде Жаохэ (провинция Хэйлунцзян), вызвав переполох среди местных жителей.

Как передает Report, об этом сообщает сегодня агентство Синьхуа.

По информации местных властей, в субботу медвежонок, несмотря на то, что его пытались отпугнуть, забрел в городской парк. Полиция была вынуждена эвакуировать напуганных посетителей.

Сам медвежонок также, видимо, испугался и забрался в одно из зданий. После этого сотрудники китайской службы охраны лесов усыпили его, перевезли в лес и выпустили на свободу.