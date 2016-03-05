​Банда из четырех человек ограбила целый город в Аргентине

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Вооруженная банда из четырех человек ограбила в Аргентине целый небольшой город, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным издания El Heraldo, злоумышленники ограбили местную мэрию, банк, почту, суд и даже полицейский участок. Все произошло в городе Бернардо-де-Иригоен в провинции Санта-Фе. Отмечается, что в нем проживает около 1,8 тыс. человек.

Изначально утром грабители явились в полицию - там они разоружили правоохранителей. Затем они посетили все остальные места с денежными средствами. Бандиты пришли и в суд, где ограбили судью, отобрав у него бумажник. В сумме злоумышленники заполучили 250 тыс. песо (примерно 16 тысяч долларов США).

Они также ждали прибытия грузовика с деньгами для выплаты пенсий в сумме примерно 1 млн. песо (65 тысяч долларов США), но автомобиль еще не приехал к тому моменту.

После была организована полицейская погоня за бандитами. Один из них был застрелен полицией, но еще троим пока удалось скрыться вместе с похищенными денежными средствами.