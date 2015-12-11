​Заместитель министра энергетики: Примерно 92% газоснабжения Грузии происходит из Азербайджана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Примерно 92% газоснабжения Грузии происходит из Азербайджана посредством двух трубопроводов, а остальные 8% идут из России по магистральному трубопроводу Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказала заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

Она отметила, что в объединенном энергетическом балансе Грузии доля природного газа составляет около 40%: "В течение 2015 года спрос на природный газ составил 2,4 миллиарда кубических метров. Спрос коммерческого сектора удовлетворяет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках двусторонних договоров, оформленных с коммерческими потребителями, а спрос т.н. социального сегмента (население и теплоэлектростанции) удовлетворяется в рамках долгосрочного договора, оформленного между правительством Грузии и SOCAR.

"Здесь же следует отметить, что основным источником т.н. социального газа (1,35 миллиардов кубических метров в 2015 году) являются долгосрочные договора, оформленные с консорциумом Шахдениз (5% объема, пропущенного Южно-Кавказским трубопроводом, и 500 миллионов в виде дополнительного объема, в совокупности в рамках около 750 миллионов кубических метров). А также объем природного газа в рамках 200 миллионов кубических метров, полученного в результате транзита Армении, а заполнение остального объема обеспечено вышеупомянутым договором, оформленным SOCAR.

Что касается коммерческого сектора, деятельность поставки полностью отрегулирована, что дает возможность для оформления договора в двустороннем формате между коммерческим потребителем и поставщиком на приемлемых для обеих сторон условиях", - добавила замминистра.

По словам М.Валишвили, цена поставляемого населению социального газа на сегодня составляет 120 долларов США за 1 000 кубических метров, а для ТЭС 143 доллара США за 1 000 кубических метров.

"Отметим также, что кроме объема, который получаем в результате транзита Армении, периодически получаем дополнительные объемы (в коммерческих целях) из России и Армении в небольшом объеме. Как мы уже отметили, газоснабжение Грузии происходит по двум независимым трубопроводам из Азербайджана (Южно-Кавказский трубопровод и т.н. казахский трубопровод, находящийся в оперировании SOCAR)".

Что касается возможности прекращения поставок газа из Азербайджана, она отметила, что причиной может стать авария на месторождении Шахдениз: "Например, в течение текущего года в Турции два раза был взорван Южно-Кавказский трубопровод, а с целью плановых работ на 10 дней была прекращена поставка газа по казахскому трубопроводу. Это, как правило, имеет временный характер, и в рамках договоров оперативно балансируется из других существующих источников".

Заместитель министра отметила, что долговременное прекращение поставки газа из Азербайджана маловероятно.