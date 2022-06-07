В Шуше предприняты исторические шаги, определившие судьбу "зеленого" энергетического будущего Азербайджана

"Подписанные 4 июня в Шуше Министерством энергетики с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) соглашения о реализации проектов по возобновляемым источникам энергии и зеленого водорода мощностью 4 000 МВт являются историческим событ

"Подписанные 4 июня в Шуше Министерством энергетики с компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) соглашения о реализации проектов по возобновляемым источникам энергии и зеленого водорода мощностью 4 000 МВт - историческое событие во многих отношениях".

Как сообщает Report, об этом заявила советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

З.Алиева отметила, что подписанные соглашения предусматривают реализацию 1 ГВт солнечной и 1 ГВт ветровой энергии на суше, интегрированных проектов оффшорного ветра и зеленого водорода мощностью 2 ГВт на море:

"Строительство крупнейших в Азербайджане и регионе ветряных, солнечных электростанций - это первый шаг в области возобновляемой энергетики. Для сравнения отметим, что сейчас общая мощность производства электроэнергии в стране составляет чуть более 7 944 МВт. При этом на долю возобновляемых источников энергии приходится 1 312 МВт. Другими словами, новые проекты предусматривают выработку около половины существующей общей производственной мощности и примерно в четыре раза больше мощности возобновляемых источников энергии.

Воплощение этих мегапроектов станет поворотным моментом в трансформационных процессах, которые обеспечат развитие энергетической системы Азербайджана на основе возобновляемых источников энергии. Они будут служить драйвером сдвига в пользу "зеленой энергии" в балансе энергетики в стране. Азербайджан попадет в один ряд со странами, выступающими с амбициозными целями в области возобновляемой энергетики".

З.Алиева сообщила, что в рамках подписанного с компанией Masdar соглашения впервые в истории ведется работа по реализации проектов, связанных с производством и экспортом электроэнергии и водорода в Каспийском море с использованием потенциала ветровой энергии Азербайджана: "И это еще не всё. Соглашения предусматривают создание 4 000 мегаватт мощностей и наравне с этим оценку возможностей создания новых мощностей сверх этих объемов.

Отсюда можно сделать и другой вывод. Пописанные соглашения принесут в Азербайджан 10 млрд "зеленых" иностранных инвестиций. Таким образом, в Шуше предприняты исторические шаги, определившие судьбу "зеленого" энергетического будущего Азербайджана.

Эта новая страница сотрудничества с нашим партнером Masdar станет яркой вехой в энергетическом будущем нашей страны в рамках курса развития президента Азербайджана Ильхама Алиева, основанного на точном прогнозировании "зеленой" энергетики".