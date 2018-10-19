В Баку проходит конференция "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии"

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку началась III Евразийская конференция на тему "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии".

Как сообщает Report, выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров заявил, что глобальные изменения в энергетическом секторе привели к коренным изменениям в других областях.

Он напомнил, что энергетический сектор является одним из приоритетов государства и отметил, что в этом направлении принят ряд документов.

Говоря о создании промышленных кварталов в целях развития промышленной отрасли в Азербайджане, замминистра подчеркнул значимость деятельности ООО SOCAR Polymer, функционирующего в Сумгайытском химико-промышленном парке.