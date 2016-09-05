Состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии Зарубежной стипендиальной программы SOCAR

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии Зарубежной стипендиальной программы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на заседании обсуждались кандидатуры пяти студентов, обратившихся за получением стипендии SOCAR на обучение за рубежом. Члены комиссии посчитали целесообразным обучение одного из кандидатов в Университетском колледже Лондона по специальности инженерная химия, и второго кандидата – в Университете Лестера по специальности управление человеческими ресурсами в 2016-2017 учебном году.

Затем были заслушаны итоговые доклады 9 выпускников (6 бакалавров, 3 магистра), завершивших обучение по Зарубежной стипендиальной программе SOCAR по специальностям компьютерные науки, кораблестроение, инженерная химия, информатика и ИКТ, право, нефтяная геология и нефтегазовая инженерия. Решением комиссии они были обеспечены работой в соответствующих структурах SOCAR.

В настоящее время 35 студентов (10 бакалавров, 25 магистров) продолжают обучение в престижных мировых университетах в рамках Зарубежной стипендиальной программы SOCAR. Из них 21 человек (3 бакалавра, 18 магистров) в этом году завершит обучение и вернется на родину. Обучение за рубежом завершили 189 человек, все они обеспечены работой в различных управлениях и предприятиях компании.