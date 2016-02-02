​SOCAR установил на основных магистральных дорогах Турции 8 газозаправочных станций CNG

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş. (SOCAR Dağıtım), принадлежащая дочерней структуре Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey, завершила строительство сети газозаправочных станций CNG (сжатый газ) под названием "Турецкий голубой коридор", расположенной на основном торговом маршруте страны.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, станции SOCAR CNG, расположенные на основных магистральных дорогах Стамбул-Измир и Стамбул-Анкара-Мерсин, уже сданы в эксплуатацию.

Первый участок сети станций CNG охватывает территорию от города Шекерпинар провинции Гебзе и пролегает через станции в Болу, Анкаре и Аксарае до Мерсина. Второй участок соединяет Гебзе и Измир.

Сеть SOCAR CNG включает 8 станций, установленных на промежутке 200-250 км.

В этом году планируется расширить сеть газозаправочных станций SOCAR CNG.