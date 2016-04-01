SOCAR расширяет парк газовозов в Украине

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела газовоз на базе грузовика Scania для осуществления бизнеса в Одессе (Украина).

Как передает Report со ссылкой на аutoconsulting.com.ua, это уже второй газовоз, который приобрел SOCAR за последние 4 месяца.

Автомобили Scania с цистерной производства компании "Эверласт" имеют объем 45 кубических метров и будут задействованы в поставках газа по территории Украины.

Отметим, что со второй половины 2015 года компания SOCAR стала активно развивать сегмент сжиженного газа, выйдя в оптовые продажи. Ранее для обслуживания автозаправочных комплексов были выбраны бензовозы Scania.