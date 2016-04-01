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    SOCAR расширяет парк газовозов в Украине

    Это уже второй газовоз, который приобрел SOCAR за последние 4 месяца

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела газовоз на базе грузовика Scania для осуществления бизнеса в Одессе (Украина).

    Как передает Report со ссылкой на аutoconsulting.com.ua, это уже второй газовоз, который приобрел SOCAR за последние 4 месяца.

    Автомобили Scania с цистерной производства компании "Эверласт" имеют объем 45 кубических метров и будут задействованы в поставках газа по территории Украины.

    Отметим, что со второй половины 2015 года компания SOCAR стала активно развивать сегмент сжиженного газа, выйдя в оптовые продажи. Ранее для обслуживания автозаправочных комплексов были выбраны бензовозы Scania. 

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