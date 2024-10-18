Шахбазов: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.

Об этом, как сообщает Report, написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбаззов в своей статье, опубликованной в официальной печати 18 октября.

Он отметил, что Азербайджан является важной частью инициативы нового энергетического коридора, который возьмет свое начало в Центральной Азии.

"Одной из предстоящих задач [в рамках проекта] является создание совместного предприятия со штаб-квартирой в Баку. В числе наших планов на COP29 - подписание "Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном" в рамках Инвестиционного форума по энергетическому переходу для Центральной Азии”, - написал Шахбазов.

Он добавил, что с практической точки зрения также обсуждается возможность соединения "Зеленого энергетического коридора" Каспий-Черное море-Европа с Центральной Азией.

Как сообщалось, в проекте Соглашения отражены намерения сторон по организации поставок чистой энергии в Европу и в другие регионы, по сотрудничеству в сфере применения новых технологий и развития услуг по повышению энергоэффективности и энергосбережению. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.

Напомним, что министры энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана 1 мая 2024 года в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем трех республик. Документ предполагает изучение возможности соединения энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспия и на территории других государств для поставок зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Европу.