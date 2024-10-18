О нас

Шахбазов: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере

Шахбазов: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.
Энергетика
18 октября 2024 г. 10:35
Шахбазов: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 подпишут межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.

Об этом, как сообщает Report, написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбаззов в своей статье, опубликованной в официальной печати 18 октября.

Он отметил, что Азербайджан является важной частью инициативы нового энергетического коридора, который возьмет свое начало в Центральной Азии.

"Одной из предстоящих задач [в рамках проекта] является создание совместного предприятия со штаб-квартирой в Баку. В числе наших планов на COP29 - подписание "Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном" в рамках Инвестиционного форума по энергетическому переходу для Центральной Азии”, - написал Шахбазов.

Он добавил, что с практической точки зрения также обсуждается возможность соединения "Зеленого энергетического коридора" Каспий-Черное море-Европа с Центральной Азией.

Как сообщалось, в проекте Соглашения отражены намерения сторон по организации поставок чистой энергии в Европу и в другие регионы, по сотрудничеству в сфере применения новых технологий и развития услуг по повышению энергоэффективности и энергосбережению. Соглашение будет заключено на неопределенный срок.

Напомним, что министры энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана 1 мая 2024 года в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем трех республик. Документ предполагает изучение возможности соединения энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспия и на территории других государств для поставок зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Европу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Bakı, Astana və Daşkənd COP29 çərçivəsində enerji sahəsində Saziş imzalayacaq”
Версия на английском языке Shahbazov: Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan to sign agreement on strategic partnership in energy sector within COP29

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi