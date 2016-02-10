​Ровнаг Абдуллаев: "Роснефть" сохраняет интерес к проекту разработки месторождения "Абшерон"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Роснефть" сохраняет интерес к проекту разработки месторождения "Абшерон" в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам на проходящей в Лондоне Международной нефтяной неделе глава Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

“Интерес есть, работаем”, – добавил Р.Абдуллаев.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. Общая площадь месторождения - 260 кв. метров. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%).