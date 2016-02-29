​Расходы по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли" сократились

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ За 2015 год операционные расходы на проект разработки блока месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенный в азербайджанском секторе Каспия, составили примерно 760 млн. долларов, капитальные расходы - 1,9 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, по сравнению с предыдущим годом операционные расходы сократились на 24%, капитальные расходы - 17,4%.

Отметим, что за 2014 год операционные расходы на проект АЧГ составили 1 млрд. долларов, капитальные расходы - 2,3 млрд. долларов.

Участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).