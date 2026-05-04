    QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам СПГ до середины июня

    Энергетика
    04 мая, 2026
    17:45
    QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам СПГ до середины июня

    Компания QatarEnergy продлила режим форс-мажора по поставкам сжиженного природного газа как минимум до середины июня на фоне практически полного прекращения танкерного движения через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Агентство сообщает, что компания уже отправила уведомления о продлении форс-мажора своим клиентам.

    Источники отмечают, что такое решение связано с продолжающимися ограничениями судоходства через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом для экспорта катарского СПГ.

    В самой QatarEnergy официальных комментариев пока не предоставили.

    Отметим, что QatarEnergy в марте 2026 года объявил о форс-мажоре на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

